МВД: визуальное сходство автомобилей МуПо и полиции может быть опасным

Новый дизайн служебных автомобилей таллиннской Муниципальной полиции (МуПо), напоминающий обычные полицейские автомобили, может вводить в заблуждение граждан и несет в себе потенциальную опасность.

Такую оценку высказал новостному порталу ERR во вторник, 10 октября, вице-канцлер Министерства внутренних дел Эстонии Райво Кюйт.

По его словам, путаницу создает номер телефона 14410, отображенный на автомобилях МуПо, который у людей может ассоциироваться с номером экстренной помощи 112. "Если люди начнут звонить на номер 14410 с запросами экстренной помощи, последствия этого могут быть жизненно критичными", - сказал вице-канцлер МВД.

По мнению Кюйта, Департаменту полиции и погранохраны (ДПП) следует обсудить эту проблему с таллиннской горуправой.

"Мы попросили ДПП и таллиннские власти встретиться и договориться о том, каким образом можно добиться наилучшей форменной одежды подразделения охраны порядка и обозначения служебных автомобилей, чтобы максимально способствовать обеспечению безопасности людей", - пояснил он.

Визуальное сходство форменной одежды может быть позитивным

В целом, по мнению Кюйта, в интересах безопасности полиции и муниципальной полиции следует быть заметными и вызывающими доверие, потому что они способствуют поддержанию общественного порядка и предотвращению проступков.

"Если правонарушитель видит кого-то визуально похожего на полицию, это усиливает его законопослушное поведение. Например, нарушающий общественный порядок человек исправляет свое нарушение или превышающий скорость водитель снижает скорость", - пояснил вице-канцлер МВД, подчеркнув, что при непосредственном общении с представителями власти человек должен всегда понимать, с каким конкретно официальным лицом он имеет дело.