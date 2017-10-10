ПАСЕ назначила Андреса Херкеля докладчиком по украинскому закону об образовании

Члену эстонской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Андресу Херкелю поручено составить срочный рапорт о принятом на Украине законе об образовании, который должен быть представлен на осенней сессии ПАСЕ.

Об этом во вторник, 10 октября, сообщила пресс-служба Рийгикогу.

Вопрос об украинском законе был поднят на пленарном заседании ПАСЕ по предложению Венгрии и Румынии.

"Проблема в том, как за три года на государственный язык обучения будут переведены школы, где преподавание ведется на венгерском, румынском, русском, польском и других языках, и будет ли сохранено качество образования. Также стоит вопрос о правах национальных меньшинств на свою культуру", - сказал Херкель.

По его оценке, переход должен занять больше времени и необходима гибкая модель, где часть предметов может преподаваться на родном для учеников языке. "Если несмотря на острую реакцию Венгрии и Румынии мы сможем начать искать компромиссы, то мы на верном пути", - считает Херкель.

В сентябре Верховная Рада Украины приняла Закон об образовании, согласно которому в течение трех лет все школы, преподающие на языках национальных меньшинств, должны полностью перейти на украинский язык обучения. Президент Петр Порошенко провозгласил закон 27 сентября.

Срочный рапорт означает, что комитет по культуре должен составить его за считанные дни, чтобы в четверг его могло обсудить пленарное заседание.

В это же время закон оценивает Венецианская комиссия. По ее предыдущей оценке, образованию на украинском языке необходимо было дать более высокий статус.

В осенней сессии ПАСЕ также участвуют председатель делегации Эстонии и вице-президент ПАСЕ Марианне Микко и член делегации Эстонии Ээрик-Нийлес Кросс.

С критикой украинского закона выступили Румыния, Болгария, Венгрия, Греция, Молдавия и Россия, а в Польше пообещали следить за тем, как он будет применяться.