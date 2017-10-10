Экономист Swedbank прогнозирует дальнейший рост эстонского экспорта

С учетом перспектив экономического роста у стран - основных торговых партнеров Эстонии, экспорт эстонских предприятий, очевидно, будет расти и в дальнейшем, считает главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

Как сказал Мертсина, экспорт товаров, произведенных в Эстонии, в августе вырос в текущих ценах на 11% в годовом сравнении. В то же время на него повлияло сильное падение экспорта оборудования мобильной связи (-43%). Без учета оборудования мобильной связи экспорт товаров вырос бы на 22%, пояснил специалист.

"Если исключить оборудование мобильной связи (в этом году на него приходится 8-10% общего объёма экспорта товаров), то экспортные заказы в большинстве других сфер деятельности увеличились, и предприятия Эстонии дают всё более хорошие прогнозы перспектив экспорта своих товаров на ближайшие месяцы", - сказал Тыну Мертсина.

"Кроме того, повысилась их оценка собственной конкурентоспособности на внешних рынках, особенно за пределами Европейского союза. В этом году разрыв между производительностью труда и ростом заработной платы был преодолён, что означает улучшение ценовой конкурентоспособности и повышение рентабельности предприятий", - добавил экономист.

"Рост объёмов мировой торговли в этом году резко ускорился, показав лучший результат за последние шесть лет. В зоне евро и у других наших крупнейших торговых партнёров на ближайшее время сохраняются неплохие перспективы экономического роста, что свидетельствует о сохранении хороших экспортных возможностей для наших предприятий", - заключил Тыну Мертсина.

Ранее во вторник, 10 октября, портал rus.err.ee сообщил о том, что в августе 2017 года экспорт товаров вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8%, а импорт – на 12%.

На рост товарооборота повлияли увеличение экспорта и импорта как минеральной продукции, так и механических машин.