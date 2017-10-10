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В Нарве открывается фотовыставка Филиппа Соловьева "Воспоминания о Кренгольме" ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
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Кренгольмская мануфактура в свое время давала работу тысячам людей.
Кренгольмская мануфактура в свое время давала работу тысячам людей. Автор: Postimees/Scanpix
Ида-Вирумаа

В пятницу, 13 октября, в 16:00 на седьмом этаже башни Нарвского замка состоится открытие выставки эстонского фотографа Филиппа Соловьева "Воспоминания о Кренгольме".

Филипп Соловьев родился в Москве, жил в Нарве и Тарту, где изучал философию в Тартуском университете и фотографию в тартуской Высшей художественной школе.

Он принимал участие во многих персональных и групповых выставках в Эстонии, Латвии, Австралии и Шотландии. Живет в Шотландии в Эдинбурге.

В течение двух лет Филипп снимал территорию Кренгольмской мануфактуры и беседовал с ее бывшими сотрудниками, изучая не только нынешнее состояние фабрики, но и истории людей, которые работали на ней в разное время. 

На выставке "Воспоминания о Кренгольме" представлен результат проделанной автором работы.

Редактор: Сергей Михайлов



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