В пятницу, 13 октября, в 16:00 на седьмом этаже башни Нарвского замка состоится открытие выставки эстонского фотографа Филиппа Соловьева "Воспоминания о Кренгольме".

Филипп Соловьев родился в Москве, жил в Нарве и Тарту, где изучал философию в Тартуском университете и фотографию в тартуской Высшей художественной школе.

Он принимал участие во многих персональных и групповых выставках в Эстонии, Латвии, Австралии и Шотландии. Живет в Шотландии в Эдинбурге.

В течение двух лет Филипп снимал территорию Кренгольмской мануфактуры и беседовал с ее бывшими сотрудниками, изучая не только нынешнее состояние фабрики, но и истории людей, которые работали на ней в разное время.

На выставке "Воспоминания о Кренгольме" представлен результат проделанной автором работы.