Актуальная камера 10.10.2017 (18:00) ({{commentsTotal}})
Редактор: Andrey Krashevskiy
Редактор: Andrey Krashevskiy
Члену эстонской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Андресу Херкелю поручено составить срочный рапорт о принятом на Украине законе об образовании, который должен быть представлен на осенней сессии ПАСЕ.
Начиная делать первые наброски текстов в конце августа, я не представлял, что получится из предвыборного блога. Теперь, так как я уже благополучно проголосовал еще в четверг, эта затея естественно подошла к своему логическому завершению. К данному моменту на портале RUS.ERR.EE опубликовано 12 записей, и напоследок хочется сделать что-то особенное.
В конце октября на экраны кинотеатров выходит фильм "Матильда" российского режиссера Алексея Учителя - историческая мелодрама, в центре которой отношения императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Киноленту еще до выхода на экраны сопровождают скандалы и акции протеста.
Новым директором Таллиннского городского музея станет Трийн Сийнер, которая сейчас возглавляет Музей Банка Эстонии.
Cерия предвыборных дебатов между представителями конкурирующих политических сил