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Латвия планирует снизить НДС на овощи и фрукты до 5% ({{commentsTotal}})

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Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: Reuters/Scanpix
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Латвия планирует со следующего года снизить ставку налога на добавленную стоимость на овощи, фрукты и ягоды с 21 до 5%.

Планы соседнего государства вызывают у эстонских производителей опасения, что они не выдержат ценовой конкуренции, сообщила во вторник, 10 октября, "Актуальная камера на эстонском языке".

В министерстве сельской жизни сообщили, что в ближайшие дни они рассчитывают получить от латвийских коллег уточненную информацию, на основании которой можно будет выработать официальную точку зрения.

В латвийском минсельхозе заверили, что продавать свои товары с пониженной ставкой НДС смогут производители не только из Латвии, но и со всего Европейского союза.

"Поскольку мы входим в ЕС, мы не можем ставить своих производителей в более благоприятное положение по сравнению с производителями из других стран ЕС", - сказал парламентский секретарь Министерства сельского хозяйства Латвии Ринголдс Арнитис.

По его словам, пониженная ставка НДС будет распространяться только на те товары, которые больше всего выращиваются в Латвии. "Основная цель - повысить конкурентоспособность наших овощеводов и садоводов. При помощи пониженной ставки НДС они смогут лучше конкурировать как с теневой экономикой, так и с производителями из тех стран ЕС, где ставка НДС ниже. Например, с Польшей, где она составляет также 5%", - пояснил представитель министерства.

Редактор: Андрей Крашевский



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