Президент Всемирного конгресса украинцев прибыл с визитом в Таллинн

По приглашению конгресса украинцев Эстонии в Таллинн с двухдневным визитом прибыл президент Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) доктор Евген Чолий.

Программа визита предусматривает официальные встречи в Министерстве иностранных дел и Министерстве культуры, парламенте, а также эстонских дипломатических представительствах Украины и США, сообщила rus.err.ee пресс-служба конгресса украинцев Эстонии.

Евген Чолий встретится со спикером Рийгикогу Эйки Нестором, руководителями парламентских фракций Партии реформ Ханно Певкуром и IRL Хелиром-Валдором Сеэдером, председателем эстонской делегации в ПАСЕ Марианне Микко.

По инициативе руководителя эстонско-украинской парламентской группы Йоханнеса Керта в Рийгикогу состоится также круглый стол и официальный обед, на котором стороны обсудят эстонско-украинские отношения, роль Эстонии и Всемирного конгресса украинцев в поддержке Украины.

Евген Чолий посетит таллиннский Центр украинской культуры, встретится с представителями украинской общины и волонтерских организаций, помогающих Украине – таких как Mondo и Vaba Ukraina. Он также поблагодарит участников пикетов в поддержку Украины, которые еженедельно проходят в Таллинне.

Визит Евгена Чолия, который проходит с 10 по 11 октября, организован в связи с празднованием 50-летия ВКУ, объединяющим свыше 50 организаций из 38 стран и представляющим 20-миллионную украинскую диаспору.

Мероприятия по случаю полувекового юбилея этой всемирной структуры с участием Евгена Чолия уже прошли в Греции, Испании, Украине, Хорватии; они состоятся также в Германии, Великобритании, США, Канаде.

В официальных встречах Чолия в Таллинне будут также принимать участие исполняющий обязанности посла Украины в Эстонии Василь Яковенко и председатель конгресса украинцев Эстонии Вира Конык.