В Тартумаа под колесами автомобиля погибла 9-летняя велосипедистка

Во вторник, 10 октября, в результате ДТП в Тартуском уезде погибла 9-летняя велосипедистка.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны, отметив, что инцидент случился в 16:30 в деревне Эрала на 9-м километре дороги Тарту-Йыгева-Аравете.

По предварительным данным, девочка ехала по правой стороне дороги и неожиданно повернула перед ехавшей сзади автомашиной Volkswagen Multivan. Управлявший автомобилем 67-летний мужчина (он был трезв и имел действующие водительские права) не успел избежать столкновения. От полученного удара девочка скончалась на месте.

Для выяснения обстоятельств случившегося возбудили уголовное дело.

В этом году в ДТП на дорогах Эстонии погибли 38 человек. За тот же период 2016 года число погибших в авариях составляло 50 человек.