Договор о строительстве Rail Baltic ратифицировали парламенты всех стран Балтии

Процесс ратификации межправительственного договора о строительстве железнодорожной магистрали Rail Baltic завершился одобрением документа в парламенте Литвы.

Об этом во вторник, 10 октября, сообщила пресс-служба проекта Rail Baltic.

В сообщении отмечается, что в литовском Сейме 96 депутатов проголосовали в поддержку договора при одном голосе против.

Межправительственный договор о строительстве Rail Baltic был подписан в январе этого года в Таллинне премьер-министрами стран Балтии. Рийгикогу ратифицировал соглашение 19 июня, а парламент Латвии - 22 июня.

В договоре прописаны основные принципы строительства магистрали: маршрут, сроки, технические вопросы, условия финансирования и право собственности.

Проект Rail Baltic предусматривает строительство скоростной международной железной дороги от Таллинна до границы Литвы с Польшей. Ширина колеи составит 1435 мм (европейский стандарт), пассажирские поезда будут ходить со скоростью до 240 км/ч, а грузовые — до 120 км/ч.