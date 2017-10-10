Центристской партии в третьем квартале пожертвовали почти 79 000 евро

В третьем квартале текущего года Центристская партия получила в виде пожертвований от частных лиц сумму в размере 78 926 евро.

Как выясняется из финансовых документов, из государственного бюджета центристам поступило пособие на сумму 361 760 евро, членских взносов было уплачено на 13 772 евро, а с учетом пожертвований и дохода от продажи имущества всего партия получила за квартал 454 458 евро.

Наиболее крупное пожертвование - 10 000 евро - центристам сделал предприниматель Тынис Рюйтель (62).

Партии Эстонии отчитываются о пожертвованиях в начале первого месяца нового квартала.

Всего в Эстонии зарегистрировано 11 действующих партий: Партия реформ, Центристская партия, Социал-демократическая партия, партия "Союз Отечества и Res Publica", "Зеленые Эстонии", Консервативная народная партия Эстонии, Партия независимости Эстонии, Объединенная левая партия Эстонии, Эстонская партия свободы - Собрание хуторян, Партия народного единства и Свободная партия Эстонии.