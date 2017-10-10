На фестивале анимационного кино дети смогут попробовать себя в роли мультипликаторов

Тапа на три дня превратится в сказочный мир мульфильмов, где на фестивале анимационного кино будут показывать картины на любой вкус и возраст, а юные зрители смогут попробовать себя в роли мультипликаторов.

Об этом во вторник, 10 октября, сообщила "Актуальная камера".

В понедельник в Тапа начала работать обучающая студия, где подростки в течение нескольких дней могут познакомиться с различными техниками создания мультфильмов - от кукольных до анимационных, а также сделать свой собственный мультик.

Создать свой мультфильм не так просто, как кажется: для одной секунды мультипликации необходимо нарисовать 25 похожих картинок, что весьма утомительно, особенно для детей.

По словам преподавателя детской студии кукольных фильмов Сондры Лампманн, это кропотливая работа, с которой справится не каждый.

"Скажем так, это не тот вид деятельности, который подходит всем, но попробовать его точно стоит. Возможно, дома нет желания делать анимацию, а здесь хорошие условия. Некоторые занимаются уже шестой год, так что некоторым это подходит", - сказала она.

Мероприятие в Тапа проводится в рамках фестиваля Kino maale (Кино в деревню), на котором в поездах и автобусах фирмы GoBus будут демонстрироваться подготовленные подборки мультипликационных фильмов. Показы также пройдут в культурных учреждениях почти в сотне населенных пунктов по всей Эстонии.

"Мы хотим этим показать, что жизнь в деревне существует. Что при желании можно делать что-то из ничего. И самое главное, чтобы было интересно и себе и другим", - сказал главный организатор кинофестиваля Индрек Юрченко.

Фестиваль открыт и для детей из других регионов, которые могут выслать свои работы организаторам.

Фестиваль завершится 29 октября награждением победителей и подведением итогов.