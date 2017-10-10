В среду снова дождь, +8.. +11

Ночью облачно. Временами дождь. Ветер сменит направление с юго-восточного на юго-западное, скорость ветра 5-12 м/с, порывами до 14 м/с, на островах и побережье порывами до 17 и 20 м/с. Температура воздуха от +4 до +10.

С утра по-прежнему дождливо, но после полудня осадки ослабеют. Ветер юго-западный, западный, на побережье северо-западный 5-11 м/с, порывами до 14 м/с. К вечеру ветер стихнет. Температура воздуха от +8 до +11.