Мартин Рейм назвал стартовый состав сборной Эстонии на игру с боснийцами ({{commentsTotal}})
Стал известен стартовый состав сборной Эстонии по футболу на отборочный матч ЧМ-2018 против национальной команды Боснии и Герцеговины, который во вторник вечером пройдет в Таллинне.
Согласно решению главного тренера Мартина Рейма, место в воротах займет Михкель Аксалу. В защите сыграют Тайо Тенисте, Никита Баранов, Рагнар Клаван, Карол Метс и Артур Пикк, в полузащите матч начнут Сергей Зенев, Илья Антонов, Маттиас Кяйт и Сийм Лутс, на острие атаки выступит Хенри Аниер.
Tänane algkoosseis! Me usume Eestisse! Avavile kell 21.45. ???????? #südamejapalliga #eestikoondis #europeanqualifiers pic.twitter.com/9a3X7je2P1— Eesti jalgpall (@eestijalgpall) October 10, 2017
И для эстонцев, и для боснийцев игра не имеет важного значения - обе команды лишились шансов поехать на чемпионат мира.
В прямом эфире сегодняшний поединок между сборными Эстонии и Боснии и Герцеговины покажут телеканал ETV+ и портал rus.err.ee. Начало трансляции со стадиона "А. Ле Кок Арена" - в 21:45.
Редактор: Сергей Михайлов