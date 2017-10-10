Мартин Рейм назвал стартовый состав сборной Эстонии на игру с боснийцами

Стал известен стартовый состав сборной Эстонии по футболу на отборочный матч ЧМ-2018 против национальной команды Боснии и Герцеговины, который во вторник вечером пройдет в Таллинне.

Согласно решению главного тренера Мартина Рейма, место в воротах займет Михкель Аксалу. В защите сыграют Тайо Тенисте, Никита Баранов, Рагнар Клаван, Карол Метс и Артур Пикк, в полузащите матч начнут Сергей Зенев, Илья Антонов, Маттиас Кяйт и Сийм Лутс, на острие атаки выступит Хенри Аниер.

И для эстонцев, и для боснийцев игра не имеет важного значения - обе команды лишились шансов поехать на чемпионат мира.

В прямом эфире сегодняшний поединок между сборными Эстонии и Боснии и Герцеговины покажут телеканал ETV+ и портал rus.err.ee. Начало трансляции со стадиона "А. Ле Кок Арена" - в 21:45.