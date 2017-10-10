"Калев/Крамо" уверенно обыграл баскетболистов из Пярну ({{commentsTotal}})
Во вторник, 10 октября, в матче чемпионата Эстонии по баскетболу столичный "Калев/Крамо" на своей площадке обыграл соперников из команды "Пярну Садам".
По ходу матча преимущество таллиннцев достигало 20 очков, итоговый счет - 88:72 в пользу действующих чемпионов.
Самым результативным в составе победителей стал Мартин Дорбек, набравший 19 очков.
У проигравших активнее других был Карл-Йохан Липс - 18 баллов.
На старте нового сезона "Калев/Крамо" выиграл два матча из двух, пярнусцы, наоборот, потерпели второе поражение кряду.
Редактор: Сергей Михайлов