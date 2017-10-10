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Глава Каталонии предложил приостановить провозглашение независимости ({{commentsTotal}})

За рубежом
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Глава Каталонии Карлес Пучдемон перед выступлением в каталонском парламенте.
Глава Каталонии Карлес Пучдемон перед выступлением в каталонском парламенте. Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом

Каталония по итогам референдума 1 октября завоевала право стать независимым государством в форме республики, но пока временно приостанавливает процесс ее провозглашения.

Об этом заявил во вторник, 10 октября, глава автономии Карлес Пучдемон, выступая на внеочередном заседании каталонского парламента в Барселоне, передает ТАСС.

"Каталония завоевала право быть независимым государством", - сказал он, добавив, что на данном этапе "правительство предлагает парламенту приостановить провозглашение независимости", чтобы "начать диалог" с Мадридом.

По оценке агентства Reuters, Пучдемон, по сути, провозгласил независимость региона, но приостановил ее реализацию на практике, чтобы иметь возможность провести переговоры с правительством Испании.

Однако правительство Испании ранее заявило, что одностороннее провозглашение независимости будет незаконным и пообещало "восстановить закон и демократию", если каталонский парламент продолжит реализацию этого плана.

Премьер-министр Мариано Рахой может пойти на такой беспрецедентный шаг, как роспуск каталонского парламента и проведение новых региональных выборов. Мадрид также может обратиться в Конституционный суд с просьбой объявить декларацию независимости неконституционной.

Мадрид: заявление Пучдемона недопустимо

Власти Испании считают недопустимым делать "неявное объявление независимости" Каталонии, а затем приостанавливать его действие, заявили корреспонденту ТАСС во вторник источники в парламенте пиренейского королевства.

"Правительство считает неприемлемым придавать юридическую силу закону о референдуме, действие которого было приостановлено Конституционным судом, - отметили представители властей. - Также недопустимо делать неявно выраженное провозглашение независимости, а потом приостанавливать это".

 

Ранее газета El Pais сообщила, что власти Испании расценили заявления Пучдемона в региональном парламенте как провозглашение независимости. По ее информации, Мадрид "предпримет шаги для оказания сопротивления" действиям каталонских властей. Не исключается, что власти Испании применят 155-ю статью конституции страны, которая позволяет лишить автономную область самоуправления.

По оценке Reuters, несмотря на прозвучавший призыв к диалогу с Мадридом, заявление Пучдемона затруднит решение конфликта путем переговоров, потому что Рахой отказывается вести переговоры с Каталонией, пока местные власти не откажутся от требования независимости.

1 октября в Каталонии состоялся референдум по вопросу о выходе автономной области из состава Испании. Центральное правительство объявило референдум незаконным и приказало полиции предотвратить его проведение. В стычках с полицией пострадали сотни человек. Тем не менее, как сообщили местные власти, в плебисците приняли участие свыше двух миллионов человек, около 90% из которых проголосовали за независимость.

Европейский союз признал состоявшийся референдум незаконным и призвал решить конфликт путем переговоров.

Редактор: Андрей Крашевский

каталония


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