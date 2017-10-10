В Эстонии на местных выборах проголосовали уже более 20 процентов избирателей

К вечеру вторника на проходящих в Эстонии муниципальных выборах проголосовали уже более 20 процентов избирателей.

По состоянию на 20:00 вторника в выборах местных органов власти приняли участие 223 651 человек, что составляет 20,3% от общего числа избирателей.

В интернете свои голоса отдали 141 716 человек, на избирательных участках - 81 935 человек.

Четыре года назад на местных выборах за аналогичный период проголосовали 16,5% избирателей.

В день выборов, 15 октября, проголосовать можно будет только на избирательном участке по месту его жительства.