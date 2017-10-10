Каждый четвертый человек в мире страдает душевным расстройством

По статистике, каждый четвертый житель Земли страдает тем или иным душевным расстройством, а каждый второй имеет шанс заболеть им на всю жизнь.

Такие данные сообщила "Актуальная камера" во вторник, 10 октября, когда во всем мире отмечали День психического здоровья.

В этом году специалисты призывают уделить особое внимание стрессу и эмоциональным перегрузкам на работе. Наиболее часто встречающееся заболевание психики на сегодняшний день - это депрессия. Она входит в пятерку самых распространенных болезней в мире, наряду с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Что может сделать руководитель? Обязательно устраивать для своего коллектива какие-то мероприятия, не связанные с работой, чтобы люди могли пообщаться, никуда не торопиться, лучше узнать друг друга, потому что мы стараемся не нападать до последнего на того, кто нам нравится", - сказала частный психолог Александра Алексеева.

В Эстонии немало людей также сталкивается с проблемой психического здоровья.

"По статистике, можно сказать, что фактически каждый пятый человек в течение жизни соприкасается с какой-либо проблемой психического здоровья. На самом деле эта распространенная проблема", - пояснила руководитель отдела Тартуского центра душевного здоровья Бригитта Ыйнмаа.

Всемирный день психического здоровья отмечается в мире уже в 25-й раз.