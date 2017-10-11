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Десятки тысяч членов семей беженцев хотят попасть в ФРГ ({{commentsTotal}})

За рубежом
Беженцы.
Беженцы. Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом

Около 70 000 сирийцев и иракцев пытаются переехать в Германию к своим родственникам, уже проживающим в ФРГ в качестве беженцев.

Как сообщает в среду, 11 октября, dpa со ссылкой на МИД ФРГ, в представительствах Германии в Бейруте, Аммане, Эрбиле, Анкаре, Стамбуле и Измире на рассмотрении находится большое количество соответствующих заявлений на получение визы от мигрантов из Ирака и Сирии, передает dw.com.

С начала 2015 по середину 2017 года МИД ФРГ выдал около 102 000 "семейных" виз для сирийцев и иракцев. На основании количества заявок и ранее выданных разрешений, внешнеполитическое ведомство Германии полагает, что до 2018 года будут выданы еще от 100 000 до 200 000 виз.

Соискатели убежища в Германии могут "вызвать" мужа или жену, а также малолетних детей. Помимо этого, несовершеннолетние беженцы, получившие соответствующий статус, имеют право перевезти своих родителей. При этом власти страны на 2 года, до марта 2018 года, ограничили воссоедние семей для определенной группы беженцев, которые защищены от депортации. При этом не исключено, что этот запрет сохранится и после указанной даты.

Редактор: Ирина Киреева

беженцы


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