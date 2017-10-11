На завершившемся в среду вечером предварительном голосовании на проходящих в Эстонии муниципальных выборах свои голоса отдали 306 508 человек или 27,8% от общего числа избирателей, что стало абсолютным рекордом.

Возможностью проголосовать через электронные каналы связи воспользовались 186 034 человека. На избирательных участках во вторник свои голоса отдали 120 474 избирателя.

Предварительное голосование на избирательных участках закончилось в среду, 11 октября, в 20:00. Голосование по интернету закончилось на два часа раньше.

Четыре года назад избирательная активность во время предварительного голосования на местных выборах составила 24,4%.

В день выборов, 15 октября, проголосовать можно будет только на избирательном участке по месту жительства.

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