Предварительное голосование заканчивается вечером в среду

По состоянию на 7:15 утра свои голоса на проходящих в Эстонии муниципальных выборах отдали 236 355 человек. Это более 20% процентов от общего числа избирателей, что на 4% больше показателей за аналогичный период на прошлых муниципальных выборах.

Возможностью проголосовать через электронные каналы связи воспользовались 154 420 человек. На избирательных участках во вторник свои голоса отдали 81 935 избирателей.

Предварительное голосование на избирательных участках закроется в среду в 20:00. Голосование по интернету будет доступно до 18:00 вечера 11 октября.

В день выборов, 15 октября, проголосовать можно будет только на избирательном участке по месту его жительства.