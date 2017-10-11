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Саперы не обнаружили бомбы в тартуской студии ERR ({{commentsTotal}})

Эстония
10 октября сообщили, что в тартуской студии ERR заложена бомба.
10 октября сообщили, что в тартуской студии ERR заложена бомба. Автор: ERR
Эстония

Во вторник вечером центр тревоги получил сигнал о заложенной в тартуской студии общественно-правового телерадиовещания бомбе.

Инцидент произошел примерно в 20:45, передали теленовости ETV+. На момент получения сигнала в студии уже никого не находилось.

На место были высланы полицейский патруль, а также группа саперов. Спустя примерно час сотрудники правоохранительных органов закончили проверку комплекса, бомбы обнаружено не было.

Для того, чтобы установить личность звонившего в полиции возбудили уголовное дело.

Редактор: Ирина Киреева

бомбовая угроза


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