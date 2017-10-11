Процесс над Сависааром продолжат слушания по делу Виллу Рейльяна

В Харьюском уездном суде в среду продолжатся слушания по делу одного из фигурантов процесса над Сависааром – экс-министра Виллу Рейльяна, передали утренние новости ETV+.

В августе прокуратура запросила суд выделить обвинительный эпизод в отношении Рейльяна в отдельное делопроизводство для заключения компромиссного соглашения. Госпрокурор утверждает, что в обвинительном акте против Эдгара Сависаара, Виллу Рейльяна и Велло Кунмана по делу о взятке установлено, что строительство на принадлежащем дочери Кунмана объекте недвижимости на улице Сихи не соответствовало утвержденному проекту.

Согласно обвинению, экс-политик и бизнесмен договорились, что Рейльян озвучит желание Кунмана получить разрешение на строительство тогдашнему столичному мэру. В обмен на помощь Кунман пообещал передать Центристской партии 20 000 евро.