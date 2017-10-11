Заключенное компромиссное соглашение между бывшим политиком Виллу Рейльяном и госпрокуратурой по делу о посредничестве при передаче взятки налагает на него денежное наказание в размере 33 034,40 евро.

Суд примет решение по утверждению согласительного производства 19 октября.

В августе прокуратура запросила суд выделить обвинительный эпизод в отношении Рейльяна в отдельное делопроизводство для заключения компромиссного соглашения. Госпрокурор утверждает, что в обвинительном акте против Эдгара Сависаара, Виллу Рейльяна и Велло Кунмана по делу о взятке установлено, что строительство на принадлежащем дочери Кунмана объекте недвижимости на улице Сихи не соответствовало утвержденному проекту.

Согласно обвинению, экс-политик и бизнесмен договорились, что Рейльян озвучит желание Кунмана получить разрешение на строительство тогдашнему столичному мэру. В обмен на помощь Кунман пообещал передать Центристской партии 20 000 евро.

15 декабря 2014 года в рабочем кабинете Сависаара в горуправе Таллинна состоялась встреча Сависаара и Рейльяна, на которой Рейльян передал мэру Таллинна желание своего работодателя Велло Кунмана, а также обещание Кунмана пожертвовать Центристской партии 20 000 евро за использование Сависааром своего служебного положения, а мэр Таллинна согласился принять деньги.