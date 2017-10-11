Литовский молочный комбинат обратился в суд на эстонский из-за сырных палочек ({{commentsTotal}})
Литовское молокоперерабатывающее предприятие AB Žemaitijos Pienas подало в суд на эстонское OÜ Estover, так как считает, что эстонцы нарушают их права как владельцев торговой марки.
По утверждению литовской фирмы, торговая марка сыра в виде разрываемых палочек Pik-Nik и Pik-Nik Kids принадлежат им, а Estover нарушает их авторские права продукцией под названием Piknikupulgad и Hiirte juustu piknikupulgad, передает ERR Uudised.
Суд вынесет решение 22 ноября.
Редактор: Ирина Киреева