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С начала года в Эстонии зарегистрировали 70 случаев энцефалита и почти 1300 случаев боррелиоза ({{commentsTotal}})

Эстония
В центре покраснения виден сам клещ или его укус.
В центре покраснения виден сам клещ или его укус. Автор: Фото: Scanpix
Эстония

За девять месяцев Департамент здоровья зарегистрировал в Эстонии 71 случай заражения клещевым энцефалитом и 1283 случая – клещевым боррелиозом.

По данным департамента, в сентябре этого года в Эстонии зарегистрировали 15 случаев энцефалита, в августе - 28, в июле - 20, в июне - семь, а в мае - один.

Случаев боррелиоза в сентябре зарегистрировали 439, в августе - 352, а в июле - 178. В остальные месяцы было зарегистрировано менее ста случаев боррелиоза.

В 2016 году в Эстонии зарегистрировали 81 случай энцефалита и 1420 случаев боррелиоза. В 2015 году соответствующие показатели составили 116 и 1402.

Заболеваниями, передаваемыми клещами, люди могут заразиться с апреля по октябрь. Клещи становятся активными, когда почва прогревается до +5, +7 градусов.

Редактор: Ирина Киреева

клещиборрелиозклещевой энцефалит


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