С начала года в Эстонии зарегистрировали 71 случай энцефалита и 1283 случая боррелиоза

За девять месяцев Департамент здоровья зарегистрировал в Эстонии 71 случай заражения клещевым энцефалитом и 1283 случая – клещевым боррелиозом.

По данным департамента, в сентябре этого года в Эстонии зарегистрировали 15 случаев энцефалита, в августе 28, в июле 20, в июне семь, а в мае один.

Случаев боррелиоза в сентябре зарегистрировали 439, в августе 352, а в июле 178. В остальные месяцы было зарегистрировано менее ста случаев боррелиоза.

В 2016 году в Эстонии зарегистрировали 81 случай энцефалита и 1420 случаев боррелиоза. В 2015 году соответствующие показатели составили 116 и 1402.

Заболеваниями, передаваемыми клещами, люди могут заразиться с апреля по октябрь. Клещи становятся активными, когда почва прогревается до +5, +7 градусов.