В среду днем облачно и дождливо, +8..+11

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Синоптик Светлана Маслова
Синоптик Светлана Маслова
В Харьюском уездном суде в среду продолжатся слушания по делу одного из фигурантов процесса над Сависааром – экс-министра Виллу Рейльяна, передали утренние новости ETV+.
Начиная делать первые наброски текстов в конце августа, я не представлял, что получится из предвыборного блога. Теперь, так как я уже благополучно проголосовал еще в четверг, эта затея естественно подошла к своему логическому завершению. К данному моменту на портале RUS.ERR.EE опубликовано 12 записей, и напоследок хочется сделать что-то особенное.
В конце октября на экраны кинотеатров выходит фильм "Матильда" российского режиссера Алексея Учителя - историческая мелодрама, в центре которой отношения императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Киноленту еще до выхода на экраны сопровождают скандалы и акции протеста.
Тапа на три дня превратится в сказочный мир мульфильмов, где на фестивале анимационного кино будут показывать картины на любой вкус и возраст, а юные зрители смогут попробовать себя в роли мультипликаторов.
Cерия предвыборных дебатов между представителями конкурирующих политических сил