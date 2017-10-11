В среду днем облачно и дождливо, +8..+11

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rus.err.ee

выборы по-нарвски
ЭСТОНИЯ
выборы
Владислав Велижанин.

Предвыборный блог | Селфи-интервью с автором

Начиная делать первые наброски текстов в конце августа, я не представлял, что получится из предвыборного блога. Теперь, так как я уже благополучно проголосовал еще в четверг, эта затея естественно подошла к своему логическому завершению. К данному моменту на портале RUS.ERR.EE опубликовано 12 записей, и напоследок хочется сделать что-то особенное.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Матильда.

Алексей Учитель: успех или неудача "Матильды" - тест свободы творчества в современной России

В конце октября на экраны кинотеатров выходит фильм "Матильда" российского режиссера Алексея Учителя - историческая мелодрама, в центре которой отношения императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Киноленту еще до выхода на экраны сопровождают скандалы и акции протеста.

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КУЛЬТУРА
Кадр из мультфильма.

На фестивале анимационного кино дети смогут попробовать себя в роли мультипликаторов

Тапа на три дня превратится в сказочный мир мульфильмов, где на фестивале анимационного кино будут показывать картины на любой вкус и возраст, а юные зрители смогут попробовать себя в роли мультипликаторов.

День рождения ETV+
Председательство Эстонии в ЕС
live в 20:30
Радио 4

Предвыборная студия

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