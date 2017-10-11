Мадрид отверг декларацию независимости Каталонии ({{commentsTotal}})
Правительство Испании отвергло декларацию независимости Каталонии, подписанную накануне лидером автономии Карлесом Пучдемоном.
Вице-премьер правительства Испании Сорайя Саенц де Сантамария назвал Пучдемона человеком, который не знает, где он и куда двигается.
Премьер-министр Испании Мариано Рахой должен собрать экстренное заседание кабинета министров, чтобы обсудить дальнейшие шаги правительства, передает Би-Би-Си.
Накануне, 10 октября, Карлес Пучдемон подписал декларацию независимости Каталонии, однако призвал региональный парламент отложить объявление независимости, чтобы наладить диалог с Мадридом по вопросу о выходе из Испании.
По его словам, в результате прошедшего 1 октября референдума автономия получила мандат от народа, чтобы стать независимым государством.
"Миллионы жителей в Каталонии считают единственным вариантом то, чтобы Каталония стала независимым государством", – заявил Пучдемон.
"Мы не преступники, мы не сумасшедшие, мы не путчисты, мы нормальные люди, которые просят иметь возможность проголосовать. У нас нет ничего против Испании и испанцев", – заявил глава правительства, обращаясь к испанским властям.
В Барселоне во вторник были усилены меры безопасности. Территория парламента Каталонии и парк Цитадели, в котором он находится, были полностью оцеплены каталонской полицией.
Редактор: Ирина Киреева