Полиция проверит, действительно ли в Эстонии избирателей пытаются подкупить водкой

В предвыборный период Департамент полиции и погранохраны получил несколько сообщений о возможных случаях покупки голосов избирателей в разных регионах Эстонии. Согласно полученной информации, в обмен за голоса избирателям предлагают как деньги, так и алкоголь.

Например, на прошлых выходных Центральная криминальная полиция получила намек, что в одном из домов по уходу руководитель этого учреждения собирает ID-карты и PIN-коды клиентов дома по уходу, чтобы отдать на выборах голоса за выбранного им кандидата. В ходе проверки было установлено, что ID-карты пациентов хранятся отдельно от PIN-кодов и незаконного сбора карт не было, сообщила в среду, 11 октября, пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны.

Как и в предыдущие годы, намеки о возможной покупке голосов поступили из Харьюмаа, Ляэнемаа, Ида-Вирумаа и южной Эстонии. Полиция получила сообщения о вызывающих подозрение автомобилях, которые якобы привозят людей на выборы либо из которых предлагают людям алкоголь неподалеку от избирательных участков. За голоса избирателям в предыдущие годы предлагались, например, сигареты, алкоголь и деньги.

"Полиция относится к сообщениям о покупке голосов очень серьезно. Когда человек передает свою ID-карту в пользование другому человеку либо продает свой голос, он поддерживает кандидата, который в честной конкуренции мог бы оказаться неизбранным", – сказал комиссар бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции Ремо Перли.

"Кандидат, который использует нечестные приемы, еще только стремясь попасть в совет местного самоуправления, не изменит свое поведение и в дальнейшем. Политическая коррупция начинается с мелочей," – добавил Перли.

Сколько стоит голос в Палдиски

Как писал rus.err.ee накануне, среди сообщений о наиболее одиозных нарушениях на выборах выделяется Палдиски, где якобы предлагают от 20 до 100 евро, чтобы отдать голос за центристку Валентину Пивоварову, которая баллотируется на выборах от избирательного союза "Добрая воля".

Из Йыхви сообщают о том, что бездомным там платят по пять евро, чтобы воспользоваться их ID-картами во время голосования.

Полицейскими были также проверены десятки сообщений о запрещенной наружной рекламе или агитации по всей Эстонии. К началу этой недели полицейскими было сделано 23 предписания и начато восемь делопроизводств о проступке.