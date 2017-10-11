LIVE в 20:30: ETV+ проведет дебаты первых номеров избирательных списков Ласнамяэ

В среду, 11 октября, телеканал ETV+ будет транслировать дебаты первых номеров избирательных списков самого крупного столичного района – Ласнамяэ. Дебаты пройдут в торговом центре Lasnamäe Centrum.

Следить за обсуждением в прямом эфире можно будет и на портале rus.err.ee. Начало - в 20:30.

В фокусе обсуждения – судьба района и благополучие его жителей. Будут затронуты острые вопросы, касающиеся парковочных мест, неблагоустроенных пустырей, муниципального жилья, а также стереотипов в отношении Ласнамяэ и его жителей.

В дебатах участвуют: Михаил Кылварт (Центристская партия), Денис Бородич (Партия реформ), Виктория Ладынская (Союз Отечества и Res Publica), Криста Лапина (Социал-демократическая партия), Ольга Иванова (Избирательный Союз Эдгара Сависаара и "Делового Таллинна"), Олев-Андрес Тинн ("Зеленые Эстонии"), Керсти Крахт (Консервативная народная партия Эстонии), Мстислав Русаков (Объединенная левая партия Эстонии).

Ведущий предвыборной студии – Андрей Титов.