Таллиннской порт требует с бывших руководителей 400 000 евро

Предприятие Tallinna Sadam (Таллиннский порт) требует от прежних руководителей в связи с предъявленными обвинениями во взяточничестве выплаты компенсации ущерба в размере 400 000 евро, выплаченных взяткой под видом оплаты работ по уборке порта Мууга.

По оценке нынешнего руководства Tallinna Sadam, за уборку в порту Мууга было заплачено слишком много, что в итоге нанесло ущерб в размере более 400 000 евро, об этом пишет еженедельник Eesti Ekspress.

Порт требует выплатить сумму компенсации за ущерб в рамках солидарного гражданского иска в отношении бывшего члена правления Tallinna Sadam Аллана Кийля, заведующего отделом обслуживания Мартина Пайде, предпринимателя- специалиста по уборке Свена Хонга, соседа Кийля и собственника фирмы Bone Invest Тойво Промма, а также фирм Keskkonnateenused OÜ и Bone Invest OÜ.

Ответчики не признают предъявленный им гражданский иск.