Посещаемость матчей футбольной сборной Эстонии снизилась

Домашние матчи сборной Эстонии в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу посетили в общей сложности 30 540 человек. В среднем на игру приходило 6108 болельщиков.

Об этом свидетельствует обнародованные в среду, 11 октября, данные Эстонского футбольного союза (ЭФС).

Цифры говорят о том, что посещаемость матчей сборной Эстонии сокращается - так, домашние поединки национальной команды в рамках отбора на ЕВРО-2016 на стадионе смотрели 36 812 человек. Среднее число зрителей на трибунах составляло тогда 7362 человека за матч.

И в квалификации чемпионата мира, и в отборочном турнире ЕВРО-2016 сборная Эстонии провела по пять домашних встреч.