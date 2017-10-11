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Посещаемость матчей футбольной сборной Эстонии снизилась ({{commentsTotal}})

Спорт
Сборная Эстонии по футболу редко играет при аншлагах.
Сборная Эстонии по футболу редко играет при аншлагах. Автор: ERR Sport
Спорт

Домашние матчи сборной Эстонии в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу посетили в общей сложности 30 540 человек. В среднем на игру приходило 6108 болельщиков.

Об этом свидетельствует обнародованные в среду, 11 октября, данные Эстонского футбольного союза (ЭФС).

Цифры говорят о том, что посещаемость матчей сборной Эстонии сокращается - так, домашние поединки национальной команды в рамках отбора на ЕВРО-2016 на стадионе смотрели 36 812 человек. Среднее число зрителей на трибунах составляло тогда 7362 человека за матч.

И в квалификации чемпионата мира, и в отборочном турнире ЕВРО-2016 сборная Эстонии провела по пять домашних встреч.

Редактор: Сергей Михайлов

посещаемость матчей


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