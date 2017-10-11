Крупный бизнесмен Арго Лууде пожертвовал EKRE 11 000 евро

В третьем квартале текущего года Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) получила в виде пожертвований от частных лиц сумму в размере 51 037 евро. Наиболее щедро политическую силу поддержал крупный бизнесмен Арго Лууде, который в списке EKRE баллотируется в горсобрание Таллинна.

Как выясняется из финансовых документов, из государственного бюджета EKRE поступило пособие на сумму 93 790 евро, членских взносов было уплачено на 1376 евро, а с учетом пожертвований и дохода от продажи имущества всего партия получила за квартал 155 272 евро.

Особо крупное пожертвование - 11 000 евро - EKRE сделал руководитель фирмы по вывозу мусора Eesti Keskkonnateenused и член правления ряда других компаний Арго Лууде.

В июле 2017 года Лууде (45) вступил в ряды EKRE. На местных выборах по списку партии он баллотируется в Таллиннское городское собрание.

Партии Эстонии отчитываются о пожертвованиях в начале первого месяца нового квартала.

Всего в Эстонии зарегистрировано 11 действующих партий: Партия реформ, Центристская партия, Социал-демократическая партия, партия "Союз Отечества и Res Publica", "Зеленые Эстонии", Консервативная народная партия Эстонии, Партия независимости Эстонии, Объединенная левая партия Эстонии, Эстонская партия свободы - Собрание хуторян, Партия народного единства и Свободная партия Эстонии.