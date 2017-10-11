rus.err.ee

Таллиннский ботанический сад продлил конкурс на поиск директора ({{commentsTotal}})

Эстония
Таллиннский ботанический сад.
Таллиннский ботанический сад. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония

Научный совет Таллиннского ботанического сада продлил открытый конкурс на место директора. Предыдущий глава ботанического сада ушел с поста по собственному желанию в июне.

Председатель научного совета Юри Мартин сказал ERR, что конкурс пришлось продлить из-за человеческой ошибки, поскольку объявление вовремя не попало в СМИ. Он отметил, что к настоящему моменту поступили заявления от пяти предполагаемых кандидатов.

"Квалификация остальных не соответствовала для того, чтобы руководить этим довольно своеобразным учреждением", – сказал Мартин.

У кандидата должна быть докторская или магистерская степень или приравненная к этому квалификация. Договор с директором заключают на пять лет.

Редактор: Ирина Киреева

ботанический сад


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
выборы
выборы по-нарвски
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Матильда.

Алексей Учитель: успех или неудача "Матильды" - тест свободы творчества в современной России

В конце октября на экраны кинотеатров выходит фильм "Матильда" российского режиссера Алексея Учителя - историческая мелодрама, в центре которой отношения императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Киноленту еще до выхода на экраны сопровождают скандалы и акции протеста.

ЭКОНОМИКА
10.10

Договор о строительстве Rail Baltic ратифицировали парламенты всех стран Балтии

10.10

Экономист Swedbank прогнозирует дальнейший рост эстонского экспорта

10.10

Инфографика приграничной торговли: бюджет Эстонии недополучит 80 млн евро

10.10

Nokia планирует сократить свыше 300 рабочих мест

10.10

Новая котельная в Тапа получила разрешение на эксплуатацию

СПОРТ
КУЛЬТУРА
День рождения ETV+
Председательство Эстонии в ЕС
live в 20:30
Радио 4

Предвыборная студия

Cерия предвыборных дебатов между представителями конкурирующих политических сил

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
11:28

ООН обеспокоена ростом масштабов сексуальной эксплуатации детей из числа беженцев в Европе

11:27

Для полиции матч Эстония-Босния прошел спокойно

11:21

Оксана Тандит: в моде платья "летучая мышь", комплекты-пижамы и цветочные принты

11:17

Крупный бизнесмен Арго Лууде пожертвовал EKRE 11 000 евро

11:15

Таллиннский ботанический сад продлил конкурс на поиск директора

11:00

Новым директором Таллиннского городского музея стала Трийн Сийнер

10:40

Посещаемость матчей футбольной сборной Эстонии снизилась

10:12

По сравнению с прошлым месяцем количество безработных в Эстонии снизилось

10:06

Таллиннской порт требует с бывших руководителей 400 000 евро

10:00

LIVE в 20:30: ETV+ проведет дебаты первых номеров избирательных списков Ласнамяэ

09:55

Полиция проверит, действительно ли в Эстонии избирателей пытаются подкупить водкой

09:16

ВИДЕО: фанаты сборной Боснии забросали пиротехникой футбольное поле в Таллинне

09:13

Мадрид отверг декларацию независимости Каталонии

09:09

В организацию обучения детей с особыми образовательными потребностями будут внесены изменения

тест: а вы готовы к выборам?
Предвыборный тест "Проверь себя"

Полезно знать

Топ читаемости
10.10

Стражи выборов: глава Нарвской больницы собирает у подчиненных подписи в свою поддержку Обновлено

10.10

В Нарве избиратели приходят на участок с записанным номером кандидата Елены Пахомовой

00:15

ФОТО и ВИДЕО: сборная Эстонии завершила отборочный турнир ЧМ-2018 поражением от Боснии Обновлено

10.10

Экскурсии для гимназистов на Narva Vesi проводил баллотирующийся депутат Алексей Воронов

10.10

ФОТО: в Ласнамяэ броневик Сил обороны столкнулся с автобусом

10.10

ФОТО и ВИДЕО: Таллинн объявил победителя конкурса по реконструкции улицы Вана-Каламая Обновлено

10.10

Эстония может принять закон о высылке беженцев даже за вымогательство

16.09

Памятка избирателя: муниципальные выборы-2017

10.10

Шведская полиция расследует возможную связь владельца подлодки "Наутилус" еще с одним убийством

10.10

Инфографика приграничной торговли: бюджет Эстонии недополучит 80 млн евро

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
10:12

По сравнению с прошлым месяцем количество безработных в Эстонии снизилось

09:09

В организацию обучения детей с особыми образовательными потребностями будут внесены изменения

09:07

В среду днем облачно и дождливо, +8..+11

08:05

В Пярну продолжится ярмарка труда

07:14

Канцлер права: школы должны быть политически нейтральными

10.10

Яак Ааб: численность работающих в секторе госуправления неуклонно сокращается

10.10

Марью Лауристин: популизм в ЕС возник из-за замалчивания проблем

10.10

Хейдо Витсур: экспорт растет во всех направлениях

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: