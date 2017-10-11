Таллиннский ботанический сад продлил конкурс на поиск директора

Научный совет Таллиннского ботанического сада продлил открытый конкурс на место директора. Предыдущий глава ботанического сада ушел с поста по собственному желанию в июне.

Председатель научного совета Юри Мартин сказал ERR, что конкурс пришлось продлить из-за человеческой ошибки, поскольку объявление вовремя не попало в СМИ. Он отметил, что к настоящему моменту поступили заявления от пяти предполагаемых кандидатов.

"Квалификация остальных не соответствовала для того, чтобы руководить этим довольно своеобразным учреждением", – сказал Мартин.

У кандидата должна быть докторская или магистерская степень или приравненная к этому квалификация. Договор с директором заключают на пять лет.