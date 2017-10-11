Оксана Тандит: в моде платья "летучая мышь", комплекты-пижамы и цветочные принты

Следующей весной в моде будет цветочный принт, комплекты-пижамы, цветочные принты, пайетки, широкие брюки, а также платья кроя "летучая мышь", которые помогают скрыть недостатки фигуры, сказала эстоснкий дизайнер Оксана Тандит.

Дизайнер рассказала в передаче "Кофе+" о недавней поездке в Канаду, где в рамках совместного празднования 100-летия Эстонии и 150-летия Канады, Эстония представила 10 брендов, а делегация состояла из 20 человек.

"К нам обратились с целью культурного обмена, чтобы показать, что у нас тоже есть дизайн. Мы подошли к этому вопросу серьезно — отсняли 10 клипов, посвященных эстонскому дизайну, сделали каталог эстонских дизайнеров и продемонстрировали шоу в Royal Entire museum", - рассказала Тандит.

По словам модельера, в Канаде были представлены коллекции Ivo Nikkolo, Baltman, Sangar, Oksana Tandit, Roberta Einer, а также другие бренды.

В студии передачи "Кофе+" модели представили несколько комплектов, ранее показанных на шоу в Канаде.

По словам Тандит, следующей весной в моде будет цветочный принт, а также комплекты, напоминающие домашнюю пижаму.

Ivo Nikkolo. Автор: ERR

Дизайнер представила в эфире комплект из своей весенней коллекции – жилет с пайетками и классические брюки.

Oksana Tandit. Автор: ERR

"Пайетки по-прежнему в моде, если мы говорим о небольшом акценте. Мы можем сочетать широкие классические брюки с манжетами, допустим, с белой рубашкой днем, а вечером достаточно накинуть блестящий жилет и перчатки из коллекции Riina O, эстонского дизайнера кожаных аксессуаров. И получается лаконичный комплект на все случаи жизни", - отметила Тандит.

Дизайнер также продемонстрировала два вечерних платья из своей новой коллекции.

Oksana Tandit. Автор: ERR

Oksana Tandit. Автор: ERR

"В этом сезоне я разрабатываю крой по диагонали, который скрывает недостатки фигуры. Крой "летучая мышь" подходит всем, кому надо что-то спрятать", - посоветовала она.

Мужская одежда была представлена брендом Baltman. Дизайнер отметила, что этой осенью в моду вернулся вельвет.

Baltman. Автор: ERR

Уже в среду с модными тенденциями можно будет ознакомиться и в эстонской столице — в этот день стартует Таллиннская неделя моды.

Существует мнение, что это мероприятие слишком мелкое для крупных брендов, однако Тандит с этим не согласна и сама с интересом будет наблюдать за показами.

"Любая возможность показать, что у нас есть — это хорошая возможность, и Таллиннская неделя моды в любом случае привлекает внимание", - сказала она.

В рамках недели моды также будет объявлен победитель конкурса "Золотая игла".