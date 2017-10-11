Для полиции матч Эстония-Босния прошел спокойно

По оценке стражей порядка, отборочный матч ЧМ-2018 по футболу между сборными Эстонии и Боснии и Герцеговины прошел в Таллинне спокойно.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee в среду, 11 октября, сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и пограничной охраны Виктория Корпан.

"Вызовов полиции, связанных с матчем, не было", - добавила Корпан.

Поединок состоялся накануне вечером на стадионе "А. Ле Кок Арена" и завершился со счетом 2:1 в пользу боснийцев.

В начале первого тайма наиболее радикальные фанаты гостей забросали футбольное поле пиротехникой и покинули стадион. Всего на матче присутствовало около 400 болельщиков из Боснии.