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ООН обеспокоена ростом масштабов сексуальной эксплуатации детей из числа беженцев в Европе ({{commentsTotal}})

За рубежом
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Автор: SIPA/Scanpix
За рубежом

Во всем мире и, в частности, в странах Западной Европы, растут масштабы торговли детьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Основные жертвы таких преступлений - дети из числа беженцев.

Об этом говорится в совместном докладе специального докладчика по вопросу о торговле детьми и их сексуальной эксплуатации Мод де Бур Букиккио и специального докладчика по вопросу о торговле людьми Марии Грации Джаммаринаро. Он представлен на рассмотрение делегатов генеральной ассамблеи ООН.

Конфликты, стихийные бедствия и гуманитарные катастрофы вынуждают детей покидать родные места в поисках защиты и безопасности в других странах. Но нередко юные беженцы, особенно те, которые оказались без сопровождения взрослых, попадают в руки преступников, в том числе в западных странах.

Так, из приюта на севере Франции контрабандисты перевозили детей-беженцев в Испанию с целью сексуальной эксплуатации. Эти дети должны были "заработать" на то, чтобы их незаконно переправили в Лондон. В том же районе Франции некоторые подростки, утверждавшие, что они взрослые, открыто занимались проституцией, опять-таки для того, чтобы оплатить услуги контрабандистов. Они получали около 5 евро за одно "общение" с клиентом. Каждому надо было собрать порядка 7000 евро – такую сумму с них требовали контрабандисты за доставку в Великобританию.

Правозащитники ООН отметили, что в 2016 году во всем мире дети составляли 51% от общего числа беженцев - 22,5 миллиона.
Эксперты ООН подчеркнули, что все государства несут основную ответственность за защиту детей, находящихся в пределах их территории или под их юрисдикцией, независимо от их статуса.

Редактор: Артур Тооман

беженцыэксплуатация детейторговля детьми


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