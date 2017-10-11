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Предприниматель Кади Пярнитс пожертвовала соцдемам 18 900 евро ({{commentsTotal}})

Выборы
Кади Пярнитс возглавляет Mainor с осени 2016 года.
Кади Пярнитс возглавляет Mainor с осени 2016 года. Автор: Postimees/Scanpix
Выборы

В третьем квартале текущего года Социал-демократическая партия получила в виде пожертвований от частных лиц сумму в размере 79 614 евро. Наиболее щедро политическую силу поддержала предприниматель Кади Пярнитс, которая в списке соцдемов баллотируется в горсобрание Таллинна.

Как выясняется из финансовых документов, из государственного бюджета соцдемам поступило пособие на сумму 200 978 евро, членских взносов было уплачено на 5678 евро, а с учетом пожертвований всего партия получила за квартал 286 269 евро.

Особо крупное пожертвование - 18 900 евро - соцдемам сделала председатель правления ведущей эстонской девелоперской компании Mainor, бывший депутат Рийгикогу Кади Пярнитс. 

На муниципальных выборах Пярнитс баллотируется в списке социал-демократов в Таллиннское городское собрание.

Партии Эстонии отчитываются о пожертвованиях в начале первого месяца нового квартала.

Всего в Эстонии зарегистрировано 11 действующих партий: Партия реформ, Центристская партия, Социал-демократическая партия, партия "Союз Отечества и Res Publica", "Зеленые Эстонии", Консервативная народная партия Эстонии, Партия независимости Эстонии, Объединенная левая партия Эстонии, Эстонская партия свободы - Собрание хуторян, Партия народного единства и Свободная партия Эстонии.

Редактор: Сергей Михайлов

соцдемыпожертвованиякади пярнитс


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ЭСТОНИЯ
Кади Пярнитс возглавляет Mainor с осени 2016 года.

Предприниматель Кади Пярнитс пожертвовала соцдемам 18 900 евро

В третьем квартале текущего года Социал-демократическая партия получила в виде пожертвований от частных лиц сумму в размере 79 614 евро. Наиболее щедро политическую силу поддержала предприниматель Кади Пярнитс, которая в списке соцдемов баллотируется в горсобрание Таллинна.

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