В Пярну по подозрению в угоне дорогих автомобилей задержаны четверо литовцев

Полиция Эстонии на прошлой неделе в рамках спецоперации в Пярну задержала четырех граждан Литвы, которых подозревают в угоне машин из Силламяэ, Таллинна, Тарту и Пярну.

Согласно подозрению, четверо мужчин угоняли машины с августа этого года. На их счету десять угонов или попыток угона.

По словам руководителя службы по борьбе с организованной преступностью и тяжкими преступлениями Лыунаской префектуры Райна Восмана, преступления совершали профессионалы. "Цель четверых мужчин, действовавших в международной преступной группировке, была в том, чтобы систематически угонять из Эстонии дорогие автомобили. Они предпочитали BMW", – сказал Восман, добавив, что автомобильные воры действовали по четкому плану и использовали высокотехнологичные устройства, которые позволяли угонять автомобили класса люкс, оснащенные системой доступа без ключа.

Восман отметил, что деятельность автомобильных воров из Литвы в Эстонии оставалась пассивной после того, как полиция весной прошлого года в Каркси-Нуйа задержала группировку воров из Литвы. "Приход новой группировки показывает, что интерес к угонам автомобилей из Эстонии восстановился. Поскольку полиция следила за их деятельностью, то эта попытка закончилась их задержанием", – сказал Восман.

Полицейский рекомендует по возможности оснащать дорогостоящие автомобили дополнительной системой безопасности или парковать машину в освещенном месте, где есть камера видеонаблюдения. "Лучший способ защитить свою машину с системой интеллектуального доступа – держать ключи подальше от входной двери и окон. Также важно сообщать полиции о транспортных средствах и людях, которые по ночам ходят по жилым районам и вызывают подозрение", – сказал Восман.

В случае признания членов группировки, занимающейся угоном машин, виновными, их ждет от трех до восьми лет тюремного заключения.