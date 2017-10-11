Горсобранию Калласте все же удалось избежать роспуска

За две недели до муниципальных выборов городское собрание Калласте могли признать недееспособным и распустить. Причина - в течение почти двух месяцев депутаты были не в состоянии выбрать нового председателя законодательного органа.

"Да, серьезная вероятность того, что горсобрание распустят, действительно существовала. Но в итоге среди депутатского корпуса восторжествовал здравый смысл и нам удалось избрать нового председателя. Им стала Кристина Фиклистова - это компромиссный кандидат, который устроил всех", - сказала в среду, 11 октября, корреспонденту портала rus.err.ee член городского собрания Калласте Елена Лаврова.

Прежний председатель горсобрания Лидия Опикова покинула свой пост в конце июля, если бы до конца сентября ей не смогли найти преемника, то по Закону об организации местного самоуправления законодательный орган признали бы недееспособным. Полномочия депутатов были бы прекращены, а на их места на две недели пришли бы новые народные избранники, не сумевшие попасть в горсобрание напрямую.

В августе выбрать нового председателя не удалось из-за разногласий в составе депутатского корпуса. Еще одну попытку выбрать спикера назначили на 29 сентября.

"Перед заседанием мне позвонили и спросили, не буду ли я против того, что мою кандидатуру выставят на голосование? Я не возражала. Понимала, пусть лучше будет так, чем распустят горсобрание. Знаю, что среди депутатов есть разногласия, а я на новых выборах не баллотируюсь и вроде бы всех устраиваю. Поэтому, хоть сама и нахожусь за границей, решила, что пусть голосуют. В последней сессии участвовали пять депутатов и меня поддержали единогласно. Конечно, никакую зарплату за эти две недели я получать не буду. Да и по факту поработать председателем горсобрания у меня не выйдет. Все понимают, что речь идет о формальности", - рассказала Кристина Феклистова.

После намеченных на 15 октября муниципальных выборов Калласте утратит статус независимой административной единицы и войдет в состав новой волости Пейпсиэяре.

В 2001 году в Эстонии было распущено горсобрание Палдиски, не сумевшее принять в обозначенный законом срок городский бюджет. В 2012 году аналогичная история произошла в волости Вайвара.