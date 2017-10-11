Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли заявили о домогательствах со стороны Харви Вайнштейна

Голливудские актрисы Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли обвинили в сексуальных домогательствах одного из самых влиятельных голливудских продюсеров и сооснователя кинокомпании Miramax Films Харви Вайнштейна, сообщила во вторник газета The New York Times.

Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли поделились с журналистами своими воспоминаниями о работе с кинопродюсером, в которой столкнулись с домогательствами, пишет Интерфакс.

45-летняя Пэлтроу, обладательница премий "Оскар" и "Золотой глобус", вспомнила, что в 22 года получила главную роль в фильме "Эмма" (Emma), а продюсер проекта Харви Вайнштейн предложил актрисе сексуальные отношения.

У 42-летней Анджелины Джоли был похожий опыт общения с продюсером во время съемок фильма "Превратности любви" (Playing by Heart). По словам Джоли, одну из деловых встреч Вайнштейн назначил в гостиничном номере, где предложил ей пройти в спальню.

На прошлой неделе The New York Times опубликовала результаты собственного расследования, согласно которым Вайнштейн на протяжении долгих лет принуждал актрис и других сотрудниц Miramax Films и The Weinstein Company к сексуальным отношениям, обещая им помощь в карьере.

7 октября кинокомпания Miramax Films заявила, что Вайнштейн временно покинул пост гендиректора в связи с внутренним расследованием о сексуальных домогательствах.

После разразившегося скандала супруга Харви Вайнштейна, дизайнер Джорджина Чэпмен, подала на развод. Пара состояла в браке 10 лет и у них двое совместных детей.