Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли заявили о домогательствах со стороны Харви Вайнштейна

На прошлой неделе The New York Times опубликовала результаты собственного расследования, согласно которым Вайнштейн на протяжении долгих лет принуждал актрис и других сотрудниц Miramax Films и The Weinstein Company к сексуальным отношениям, обещая им помощь в карьере.

Голливудские актрисы Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли обвинили в сексуальных домогательствах одного из самых влиятельных голливудских продюсеров и сооснователя кинокомпании Miramax Films Харви Вайнштейна, сообщила во вторник газета The New York Times.

