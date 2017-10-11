В третьем квартале крупнейшим спонсором IRL стала Реэт Рооз

В третьем квартале текущего года партия "Союз Отечества и Res Publica" (IRL) получила в виде пожертвований от частных лиц сумму в размере 120 598 евро. Наиболее крупное пожертвование - 25 000 евро - партии сделала предприниматель Реэт Рооз.

Как выясняется из финансовых документов, с учетом пожертвований, членских взносов, поступлений из госбюджета и дохода от продажи имущества всего партия получила за квартал 309 064 евро.

Реэт Рооз, которая сама состоит в IRL, регулярно жертвует партии крупные суммы. Помимо нее в третьем квартале щедрыми к партии были также кандидат в мэры Вильянди от IRL Харри Юхани Аалтонен и беспартийный владелец Silberauto Вяйно Калдоя. Первый перечислил в казну политической силы 10 665 евро, второй - 10 000 евро.

Партии Эстонии отчитываются о пожертвованиях в начале первого месяца нового квартала.

Всего в Эстонии зарегистрировано 11 действующих партий.