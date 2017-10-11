Больше всего денег в третьем квартале пожертвовали Партии реформ

Среди представленных в Рийгикогу политических сил в третьем квартале текущего года больше всего пожертвований получила оппозиционная Партия реформ - 172 849 евро.

Крупнейшим спонсором реформистов в третьем квартале стал бизнесмен Мярт Вооглайд, который внес в партийную кассу 30 000 евро. Владелец сети дилерских салонов по продаже автомобилей марки Mercedes-Benz Вяйно Калдоя пожертвовал реформистам 10 000 евро.

Всего в третьем квартале 2017 года доход Партии реформ составил 593 652 484 евро.

Партии Эстонии отчитываются о пожертвованиях в начале первого месяца нового квартала.

В третьем квартале Партия реформ по сумме пожертвований опередила все остальные парламентские политические силы. Как ранее писал rus.err.ee, IRL пожертвовали 120 598 евро, соцдемам - 79 614 евро, центристам - 78 926 евро, EKRE - 51 037 евро, свободникам - 3391 евро.

Всего в Эстонии зарегистрировано 11 действующих партий: Партия реформ, Центристская партия, Социал-демократическая партия, партия "Союз Отечества и Res Publica", "Зеленые Эстонии", Консервативная народная партия Эстонии, Партия независимости Эстонии, Объединенная левая партия Эстонии, Эстонская партия свободы - Собрание хуторян, Партия народного единства и Свободная партия Эстонии.