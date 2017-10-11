Юри Ратас: спор вокруг закона о совместном проживании не приведет к расколу коалиции

Премьер-министр Юри Ратас в среду дал понять, что возглавляемая им Центристская партия не намерена допускать раскол коалиции из-за спора по вопросу о судьбе закона о совместном проживании.

"Я думаю, что в этой реальной ситуации мы все понимаем, что на сегодня несомненным желанием нашей партии и нашей фракции в Рийгикогу является сохранение работоспособной, действующей коалиции. И конечно мы хотим, чтобы эта коалиция продержалась бы до следующих очередных выборов в парламент", - сказал Ратас, отвечая в среду в рамках инфочаса правительства в Рийгикогу на вопросы депутатов.

В частности, председатель фракции Консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме задал Ратасу вопрос о том, какой позиции придерживается Центристская фракция по законопроекту об аннулировании Закона о совместном проживании.

Против аннулирования данного закона до сего времени жестко выступала одна из трех партий правящей коалиции - Социал-демократическая.

Центристская партия до сего времени не высказывала четкую позицию по намеченному на четверг голосованию по проекту на данную тему. Ратас заверил, что к четвергу фракция центристов все же сформулирует свое отношение к проекту.

Ранее Ратас заявил, что по его оценке, нынешний состав Рийгикогу не сможет ни аннулировать Закон о совместном проживании, ни принять акт о применении данного закона.