Специалист по безопасности товаров: информация на этикетках вводит людей в заблуждение

По словам главного специалиста бюро по безопасности товаров и химикатов Департамента защиты здоровья Натали Промет, информация на этикетках зачастую вводит потребителей в заблуждение, а приписывание косметике свойств медицинских препаратов противоречит законодательству.

"Что касается утверждений на маркировке, то зачастую бывает так, что косметическому продукту приписывают свойства, которых у него на самом деле нет. Например, утверждается, что продукция лечит или улучшает состояние при каком-то диагнозе. Это вводит потребителя в заблуждение и он может принять один или другой крем за лекарство", - отметила главный специалист бюро по безопасности товаров и химикатов.

По словам специалиста, приписывать косметике свойства медицинских препаратов — противопоказано и противозаконно.

"Смысл косметики исходит из ее определения. Косметика — это вещества и их смеси, которые предназначены исключительно для ухода, изменения внешнего вида, увлажнения, мытья и защиты от внешней среды", - добавила Промет.

Также она подчеркнула, что косметика в аптеке не отличается от продукции, предлагаемой в косметических отделах торговых центров.

"Нельзя говорить о том, что существует разница в плане безопасности. Вся косметика должна быть безопасной — как в магазинах, так и в аптеках", - сказала Промет и добавила, что аптечная косметика исходит из политики производителя, который выпускает ту или иную серию, предназначенную для ухода при определенных состояниях.

Полный состав косметики выводится на этикетке по мере убывания — в начале перечня ингридиентов вещества, которые добавлялись в продукт в наибольшем количестве, а в конце — вещества, которых добавлено меньше всего. При этом, если вещества составляют менее 0,1%, то они могут отмечаться в пороизвольном порядке.

В случае жалоб следует обращаться в департамент здоровья

Люди, у которых возникли проблемы с косметикой, могут написать об этом в Департамент здоровья на адрес электронной почты kesk@terviseamet.ee.

"Все эти случаи обязательно расследуются, а продукт проходит дополнительную проверку, в том числе и в лаборатории", - отметила Промет.