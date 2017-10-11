В Пирита автобус с детьми попал в ДТП, пострадали четверо

В среду, 11 октября, в столичном районе Пирита столкнулись легковой автомобиль и перевозивший детей небольшой автобус. Четыре человека пострадали.

Об этом сообщила служба новостей "Радио 4", отметив, что авария произошла в 10:30 на перекрестке улиц Пярнамяэ и Мууга, где столкнулись небольшой автобус, везший 19 детей на экскурсию, и легковой автомобиль.

В результате ДТП большинство детей серьезных травм не получили. Одного шестилетнего мальчика отправили с травмой головы в больницу.

Остальные дети продолжили экскурсию на приехавшем на замену автобусе.

Находившиеся в легковом автомобиле 28-летний и 58-летний мужчина, а также 65-летняя женщина были доставлены в больницу.

Участок дороги между Нарвским шоссе и Клоостриметса был временно закрыт для движения.