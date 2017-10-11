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В Пирита автобус с детьми попал в ДТП, пострадали четверо ({{commentsTotal}})

Эстония
Перекресток Пярнамяэ теэ и Мууга теэ.
Перекресток Пярнамяэ теэ и Мууга теэ. Автор: Google Maps
Эстония

В среду, 11 октября, в столичном районе Пирита столкнулись легковой автомобиль и перевозивший детей небольшой автобус. Четыре человека пострадали.

Об этом сообщила служба новостей "Радио 4", отметив, что авария произошла в 10:30 на перекрестке улиц Пярнамяэ и Мууга, где столкнулись небольшой автобус, везший 19 детей на экскурсию, и легковой автомобиль. 

В результате ДТП большинство детей серьезных травм не получили. Одного шестилетнего мальчика отправили с травмой головы в больницу.

Остальные дети продолжили экскурсию на приехавшем на замену автобусе.

Находившиеся в легковом автомобиле 28-летний и 58-летний мужчина, а также 65-летняя женщина были доставлены в больницу.

Участок дороги между Нарвским шоссе и Клоостриметса был временно закрыт для движения.

Редактор: Сергей Михайлов

дтп


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