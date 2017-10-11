СМИ: ЕЦБ заработал 8 млрд евро на греческом кризисе

Европейский центральный банк (ЕЦБ) получил прибыль в размере 8 млрд евро от своего участия в решении греческого долгового кризиса.

Об этом в среду, 11 октября, сообщило издание Daily Express.

Эта прибыль представляет из себя проценты по суверенным облигациям Греции, приобретенным ЕЦБ.

В ЕЦБ не сообщили, как будет использована прибыль, полученная от греческих облигаций, отметив, что это решение будут принимать правительства государств еврозоны. По данным Daily Express, средства будут распределены между государствами еврозоны.

Программа покупки облигаций ЕЦБ была предназначена для смягчения рыночного давления на стоимость заимствований государствами еврозоны и предшествовала программе количественного смягчения, запущенной центробанком в 2015 году.

Греции запрещено участвовать в программе количественного смягчения, поскольку ей был предоставлен третий пакет финансовой помощи размером 86 млрд евро, срок которого истекает в августе 2018 года. ЕЦБ настаивает на том, что включение Греции в программу будет возможно только после того, как банк признает устойчивым уровень госдолга страны, который составляет около 180% ВВП.

В 2015 году организация Jubilee Debt Campaign оценила прибыль Международного валютного фонда (МВФ) от выданных Греции займов в 2,5 млрд евро.

В период с 2010 года страны еврозоны и МВФ выделили Греции кредиты на общую сумму около 250 млрд. евро.