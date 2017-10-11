Кристина Каллас об агитации в Нарве: не имею ничего против центристов, но это нечестные выборы

Директор Нарвского колледжа Тартуского университета Кристина Каллас считает, что в свете распространяющейся информации о том, как проходит предвыборная агитация, трудно установить честные результаты выборов в Нарве.

"Меня ужасно беспокоит то, что на самом деле в Нарве невозможно установить честные результаты выборов. Я не имею ничего против того, что Центристская партия выиграет. У меня нет мировоззренческой или какой-то иной причины быть против Центристской партии, я просто хочу, чтобы эти выборы были честными", – сказала Кристина Каллас ERR.

"Если так манипулируют голосами, используют позиции власти, скупают голоса, то результаты выборов невозможно назвать честными. Ведь в таком случае мы действительно не знаем, насколько сильна поддержка Центристской партии в Нарве. Это нечестные выборы", – добавила она.

Ранее Кристина Каллас написала в социальной сети Facebook, что до нее дошла информация о том, что за голоса школьников в Нарве предлагали деньги.

"Учителя развозят учеников на машинах по избирательным участкам, чтобы не бросалось в глаза. Руководителю избирательного участка приходится повышать голос, чтобы избиратели не фотографировали свои заполненные бюллетени. За доказанный, правильно записанный номер в бюллетене можно получить 10 евро", – написала Каллас в Facebook.

Каллас сказала ERR, что слышала об этом случае от местного журналиста, сама она такого не фиксировала.

"Местный журналист сказал, что руководитель избирательного участка уже был в истерии, так как люди фотографировали свои заполненные бюллетени", – сказала Каллас.

Она согласилась, что речь идет о серьезном обвинении, но подчеркнула, что она не обвиняет никого конкретного. "Я не обвиняю никого, я утверждаю, что в Нарве очень много неэтичного поведения во время избирательной капании", – сказала она.

"Я не зафиксировала таких нарушений. Я слышала это от разных источников. Часть источников рассказали, что с ними такое произошло, в других случаях я слышала, например, от местных журналистов, которые что-то видели. Я не полиция, у которой есть заявления", – сказала Каллас.

"Мой пост был вызван шоком, что вчера поступило настолько много разной информации из разных каналов. Дело не в том, что в каком-то избирательном участке кто-то сфотографировал один бюллетень или что одна школа съездила на экскурсию на Narva Vesi. Нет, все школы ездили, все классы, массово", – прокомментировала Каллас.

"Все автобусные экскурсии на Narva Vesi – это все зафиксировано, и предприятие само признает, что они были. Что конкретно говорили во время экскурсий, этого никто не установит. Вопрос в том, почему эти экскурсии проводили 10 октября, почему нельзя было провести экскурсию, например, 20 ноября", – сказала Каллас.

"Я видела письмо директора родителям одной школы, которое разослали на электронною почту. Это письмо у меня есть. Используя школьные ресурсы родителям разослали письмо и попросили проголосовать за него", – сказала она.

На проходящих выборах в органы местного самоуправления Каллас не баллотируется. Она сказала, что консультирует первый номер от избирательного союза "Наша Нарва" Катри Райк, но не входит в ее предвыборную команду.