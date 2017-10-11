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ФОТО и ВИДЕО: в Таллинне на улице Сыле открылся мультифункциональный спорткомплекс ({{commentsTotal}})

Спорт
В Пыхья-Таллинне открылся мультифункциональный спортивный центр
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Фото: В Пыхья-Таллинне открылся мультифункциональный спортивный центр Автор: Рене Сууркаэв, ERR
Спорт

В среду, 11 октября, состоялось торжественное открытие спортивного центра с бассейном на улице Сыле в столичном районе Пыхья-Таллинн. 

Сылеский спортивный центр представляет собой многофункциональный трехэтажный спортивный комплекс, возвышающийся рядом с бывшей основной школой, передает пресс-служба столичной мэрии "Раэпресс".

Под крышей спортивного центра разместились 25-метровый бассейн с восемью дорожками и трибуной на 200 мест, детский бассейн, зал для игр с мячом с тремя площадками, зал для фехтования с девятью дорожками и два спортивных зала поменьше.

На третьем этаже расположен зал для занятий таэквондо и другими боевыми искусствами. Зал для дзюдо и борьбы покрыт специальными матами. Также создано полноразмерное футбольное поле FIFA Star2 с искусственным покрытием, для него предусмотрен надувной навес, чтобы тренировки можно было проводить в любую погоду.

Кроме этого на территории центра появилась открытая баскетбольная площадка и тренировочная площадка для занятий street workout.

Спортивный центр на улице Сыле построен по проекту, разработанному архитектурным бюро Kadarik ja Tüür Arhitektid OÜ. Подрядчиками были фирмы Nordlin Ehitus OÜ ja Astlanda Ehitus OÜ. Строительство и оборудование спорткомплекса обошлось городу в 8,5 миллиона евро.

Добавлен видеосюжет корреспондента "Актуальной камеры" Дмитрия Куликова

Редактор: Виктор Сольц

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