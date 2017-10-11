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Инфографика: Эстония занимает одно из последних мест по гендерному равноправию в ЕС ({{commentsTotal}})

Эстония
Анетте Парксепп
Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: Toomas Huik/Postimees
Эстония

Прогресс в обеспечении социально-экономического равноправия в Европейском союзе остается очень медленным, а Эстония находится по этому показателю в хвосте списка европейских стран.

Такие данные приводятся в последнем индексе гендерного равноправия, сообщил в среду, 11 октября, новостной портал ERR.

По 100-балльной шкале средний показатель гендерного равноправия среди 28 стран Евросоюза составляет 66,2, при этом самый высокий показатель в Швеции (82,6), а самый низкий - в Греции (50). Эстония заняла 20-е место (56,7).

По сравнению с ситуацией 10-летней давности средний показатель по ЕС вырос всего на четыре пункта, а показатель Эстонии - на 2,5 пункта.

"Прогресс медленный. Мы по-прежнему очень далеки от общества с равноправием полов, и во всех странах ЕС есть возможности для улучшения", - отметила директор Европейского института гендерного равноправия Виргиния Лангбакк.

"В некоторых сферах разрыв даже увеличился по сравнению с тем, что было 10 лет назад, - добавила она. - Индекс гендерного равноправия четко показывает, соответствует ли политика государства потребностям мужчин и женщин, и работает ли такая политика".

Еврокомиссар по юстиции и гендерному равноправию Вера Юрова пообещала предложить дополнительные меры по увеличению влияния женщин и обеспечения равенства зарплат. "Гендерное равноправие означает не уподобление женщин мужчинам, а создание такой среды, в которой у обоих полов есть равные возможности выбора, и они могут полноценно участвовать в общественной, трудовой и семейной жизни", - сказала Юрова.

Осиновский: эстонское общество прогрессирует

По словам министра труда и здоровья Евгения Осиновского, равные возможности для мужчин и женщин участвовать в общественной жизни - признак успешного и сбалансированного общества. "Поэтому есть причина порадоваться этому отчету - предпосылкой улучшения различных показателей равноправия служат изменения в ценностных установках, и в этом мы как общество последовательно движемся в сторону улучшения", - сказал министр, комментируя рост индекса в Эстонии.

Осиновский подчеркнул, что в Эстонии один из самых высоких в Европе процент работающих женщин. Кроме того, выросло равенство при распределении неоплачиваемых бытовых работ между мужчинами и женщинами. "Все же предстоит пройти еще долгий путь, потому что в Эстонии по-прежнему сохраняется большой разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами, а также гендерная сегрегация в образовании и на рынке труда, не говоря о том, что здоровье наших мужчин все еще заметно хуже, чем у женщин", - сказал он.

Большое различие в доходах между мужчинами и женщинами также означает, что в будущем они начнут получать разные пенсии, из-за чего женщины сталкиваются с повышенным риском бедности. Кроме того, в Эстонии сохраняется очень большое различие в количестве мужчин и женщин на руководящих должностях.

Осиновский отметил, что в течение следующих пяти лет планируется сделать зарплаты в публичном секторе более прозрачными, а также осуществлять надзор за равенством зарплат.

Наибольший прогресс заметен в частном секторе

Самые большие изменения в гендерном равноправии за последние десять лет произошли в сфере принятия решений, особенно в частном секторе. Это доказывает, что политическое и общественное давление дает плоды, приводя к изменениям в составе руководящих органов. Тем не менее, хотя показатель гендерного равноправия в принятии решений улучшился за последнюю декаду почти на десять пунктов, его значение остается самым низким среди отслеживаемых показателей.

По мнению авторов индекса, это четко свидетельствует о неравной представленности мужчин и женщин в политике и о дефиците демократии в управлении Европейским союзом.

Индекс за 2017 год был представлен в расширенном формате. Помимо принятия решений в политике и экономике, в нем рассматривается ситуация в СМИ, науке и спорте. Так, две трети дипломов журналиста получают женщины, но лишь немногие из них занимают высокие руководящие должности. Аналогичная ситуация наблюдается в науке и спорте.

Основные работы по дому выполняют женщины

В сфере использования времени мужчинами и женщинами в 12 странах отмечен регресс. В повседневном приготовлении еды и домашних работах участвуют всего треть мужчин, но 79% женщин. У мужчин остается больше времени для спорта, культуры и досуга.

Показатели индекса обновляются через каждые два года.

Редактор: Андрей Крашевский

гендерное равноправиеиндекс гендерного равноправия


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